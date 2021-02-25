Son dakika: İstanbul’da üniversite öğrencisi Elvan’ın saplantılı sevgili korkusu! Soluğu poliste aldılar
Son dakika haberine göre... İstanbul’da üniversite öğrencisi Elvan Koç ayrıldığı sevgilisinden gelen "Güzelliğine güvenme seni kezzapla yakarım" diye mesaj alınca hayatının şokunu yaşadı. Ayrılığı kaldıramayan eski sevgili Elvan Koç’un arkadaşını da tehdit etti. Genç kız soluğu karakolda aldı. Elvan Koç, "Onunla 2 yıl ilişkimiz oldu. Bana asıl yüzünü göstermemiş. Meğer uyuşturucu bağımlısıymış. Öğrenince ayrılmak istedim. Evime gelip beni dövmeye kalktı.” ifadelerini kullandı.
İstanbul'da ayrıldığı eski sevgilisinden ölüm tehdidi alan üniversite öğrencisi Elvan Koç çareyi polise gitmekte buldu. Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili bu ayrılıktan sorumlu tuttuğu Elvan Koç'un çocukluk arkadaşını da kezzap atıp yüzünü parçalamakla, yakmakla tehdit etti.
Elvan Koç, "2 yıl ilişkimiz oldu. Bana gerçek yüzünü göstermedi" dedi ve başına bela olan şahsın aslında uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyledi.
Elvan Koç yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı:
"Onunla 2 yıl ilişkimiz oldu. Bana asıl yüzünü göstermemiş. Meğer uyuşturucu bağımlısıymış. Öğrenince ayrılmak istedim. Evime gelip beni darbetmeye kalktı. Gözerimin önünde kendini kesti, 'ya katilin olacağım ya benim olacaksın' dedi. 'Barıştım demezsen kesmeye devam ederim, sonra da seni keserim' dedi.
Ben ölmek istemiyorum, bu artık sevgiden aşktan öte takıntı haline getirdi " ifadelerini kullandı. Koç'un yakın arkadaşı olan ve güzellik uzmanı Ela Çekiç'i de sosyal medya üzerinden tehdit etti."
Ela Çekiç, "Elvan benden senin yüzünden ayrıldı. Sorumlu sensin. Güzelliğine çok güveniyorsun seni kezzap atıp yakarım dedi. Sürekli mesajlar atıp duruyor" ifadelerini kullandı.
İstanbul'da Sağlık Bilimleri bölümünde okuyan 21 yaşındaki Elvan Koç 2 yıl önce tanıştığı erkek arkadaşından iddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olduğu için ayrılmak istedi. Ne olduysa bundan sonra oldu. İlişkiyi bir takıntı haline getirdiği ileri sürülen sevgili Elvan Koç'a hayatı zehir etti. Yetmedi onun çocukluk arkadaşı olan ve Ela Çekiç'e de ayrılmamıza sen sebep oldun diye tehditler savurup genç kızları öldürmekle tehdit etti.
Yaşadığı süreci SABAH gazetesine anlatan Elvan Koç; " 2 sene kadar bir ilişkimiz oldu başlarda gerçek yüzünü göstermedi. Madde bağımlısı olduğunu öğrendiğimde ayrılmak istediğimi söyledim. Ancak devamlı düzeleceğini bırakıcağını söyledi. En sonunda düzelmeyeceğini anladığım gibi bitirdim. Ama kabullenmedi evime gelip darp etmeye çalıştı ailemi yakın arkadaşlarımı tehdit etti ondan ayrılmamı çevremdeki insanlardan olduğunu düşündü.
YA KATİLİN OLACAĞIM YA DA...
Gözlerimin önünde kendini kesti eğer barıştım kelimesini duymazsa devam edeceğini kendisini kestikten sonra beni bıçaklayacağını söyledi. Ya katilin olacağım ya da benim olacaksın gibi deli saçması tehditler etti. En son şehir değiştirdim ve orda ayrıldığımı söyledim. Pusuda yattığını evime gelir gelmez öldüreceğini söyledi. Avukatım şikayette bulundu" ifadelerini kullandı.
RUH HASTASI
Bu ruh hastasının bir an önce ceza almasını istiyorum diyen Koç; "İş işten geçtikten sonra olmasın. Yasalar bizleri yaşatmak için var öldükten sonra bir değeri yok. Bu benim sosyal medya hesabımı ele geçirmiş orada kendi kendine bir şeyler yaşıyor. Kolunun her yerine Elvan yzdırmış" şeklinde konuştu.
"SENİN SUYUN ISINDI BİR KURŞUN ZOR MU"
Eski kız arkadaşına bu tehditleri atan kişi onun çocukluk arkadaşı olan Ela Çekiç'e de ayrılmamıza sen sebep oldun diye tehditler atmaya başladı. Emniyete giderek şikayetçi olan Ela Çelik; "Beni aradı ve bana Elvan ile aralarının bozulmasına benim sebep olduğumu söyleyerek tehditler etmeye başladı. Bana senin suyun ısındı bir kurşunu zor mu sanıyorsun evinin önüne geleceğim.
"NE VAR Kİ YATAR ÇIKARIM!"
12 yıl ceza alıp çıktım bunda mı çıkmayacağım gibi ifadeler kullandı. Polise gidip uzaklaştırma ve koruma istedim" ifadelerini kullandı.