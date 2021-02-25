Son dakika: İstanbul’da üniversite öğrencisi Elvan’ın saplantılı sevgili korkusu! Soluğu poliste aldılar

"SENİN SUYUN ISINDI BİR KURŞUN ZOR MU"

Eski kız arkadaşına bu tehditleri atan kişi onun çocukluk arkadaşı olan Ela Çekiç'e de ayrılmamıza sen sebep oldun diye tehditler atmaya başladı. Emniyete giderek şikayetçi olan Ela Çelik; "Beni aradı ve bana Elvan ile aralarının bozulmasına benim sebep olduğumu söyleyerek tehditler etmeye başladı. Bana senin suyun ısındı bir kurşunu zor mu sanıyorsun evinin önüne geleceğim.

"NE VAR Kİ YATAR ÇIKARIM!"

12 yıl ceza alıp çıktım bunda mı çıkmayacağım gibi ifadeler kullandı. Polise gidip uzaklaştırma ve koruma istedim" ifadelerini kullandı.