Son dakika: Edirne'de 2 köy ve 1 mahalleye Kovid-19 karantinası!

Vaka sayılarının önceki korona virüs dalgalarına kıyasla daha hızlı yayılım kabiliyetine sahip olduğunun altını çizen Ünsal, "Bu sefer ki virüsün mutant virüs olma ihtimali yüksek. Çok hızlı bir yayılım gösterdi. Yayılımı azaltmak için elimizden geleni yapıyoruz. Halkımızdan tek ricamız çok daha dikkatli davranmaları ve aile gezmeleri, ev gezmeleri, taziye ziyaretleri yapmamaları. Bu ciddiye alınması gereken bir konu. Sıkıntı oradan patlak veriyor. Halkımız baştan ciddiye almıyordu. Ama bu son gelen mutant virüsle beraber bir ciddiyet oluşmaya başladı. Kayıplarımız da oluyor. Vaka sayıları hızlanmışken yavaşlatmaya başladık. Stabile çekmeye çalışıyoruz. Büyük ihtimalle de yakın bir gelecekte normale döneceğiz. İnşallah fazla kayıp vermeden bu işi sonlandırırız." sözleriyle de halkı daha duyarlı olmaya ve ev gezmelerine bir süre ara vermeye çağırdı.