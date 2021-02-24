Sağlık çalışanları karlı dağları aşarak aşı çalışmalarına devam ediyor
Sağlık çalışanlarının Tunceli Ovacık’taki eksi 11 derecede bir metreyi aşan karda çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sağlıkçılar köy köy gezerek koronavirüs aşısı yapıyorlar. Hastane bünyesinde oluşturulan aşı ekibi, sabahın erken saatlerinde yola koyuluyor. Köylerde koronavirüs aşısı yapılacak 65 yaş üstü kişilere gidiyorlar.
Munzur Dağı eteklerine kurulu Tunceli'nin Ovacık ilçesi... Hava sıcaklığı eksi 11 derece, kar kalınlığı 1 metreyi aşıyor. Bu güzel ama zorlu coğrafyanın gözden uzak köylerinde bambaşka bir mücadele var. Koronavirüsle mücadelede 7 milyonu aşkın kişiyi aşılayarak AB ülkelerini geride bırakan Türkiye'nin sağlık çalışanları, zorlu kış şartlarına rağmen aşı çalışmalarını sürdürüyor.
Sağlık Bakanlığı ekipleri 6 bin 500 nüfuslu ilçede köy köy gezerek 65 yaş üstü çınarlara koronavirüs aşısı yapıyor. SABAH, sağlık çalışanlarının 48 saatlik çalışmasına tanıklık etti. Ovacık İlçe Entegre Devlet Hastanesi bünyesinde oluşturulan aşı ekibi, sabahın erken saatlerinde yola koyuluyor. Köylerde koronavirüs aşısı yapılacak 65 yaş üstü kişiler belirlenmiş. Ovacık'ın karlı yollarından geçen ekibin ilk durağı Koyungölü Köyü...
Aşı ekibini karşılayan 80 yaşındaki Fadime Kayır, Türkçe konuşamıyor. Kendisi de Ovacıklı olan ebe Gülcan Balcı, aşıyla ilgili Zazaca bilgi veriyor, doktorla Fadime teyze arasında tercümanlık yapıyor. Aşı vurulduktan sonra sağlık ekipleri tedbir amaçlı 15 dakika bekliyor. Fadime teyze, hayatını kaybeden sağlık çalışanları için çok üzüldüğünü söylüyor. Aşı ekibi her köyde ilgiliyle karşılanıyor. Kimi çaya, kimi yemeğe davet ediyor, kimi fırından yeni çıkan ekmeğini ikram ediyor. Aşıya karşı hiçbir önyargıları olmayan vatandaşlar, sağlık görevlilerinin aşılama için ziyaretlerinden de memnun. Ambulansın ulaşmadığı dar sokaklar ve dik yokuşlardan sağlık ekipleri yaya olarak ilerliyor. Bu kez adres, 86 yaşındaki Karaman İgit ile 79 yaşındaki Sanem İgit çiftinin yaşadığı Köşeler Köyü... İgit çifti, 2019'da PKK'nın bıraktığı bomba ile hayatını kaybeden ve tüm Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu'nun dedesi ve ninesi. Kore Gazisi Karaman Dede, aşı olduktan sonra sağlık çalışanlarını hayır dualarıyla uğurluyor.
İlk görev yeri Ovacık olan Doktor İsmail Çakmak "Burada sağlık çalışanlarına büyük bir saygı var. Biz de vatandaşlarımız için elimizden geleni yapıyoruz. Aşı çalışmalarını da hava şartlarına rağmen aksatmadan tamamlayacağız" diye konuşuyor. Ebe Balcı ise Ovacıklı olduğu için hastalarla iletişimi çok güçlü. Balcı, "Bir an önce normale dönmek için çaba gösteriyoruz" diyor.
Zorlu koşullarla yarışan ekibi taşıyan ambulansın lastiği patlıyor. Sağlık ekibi aşılama çalışmalarına eşlik eden SABAH Muhabiri Uğur Yıldırım'ın aracıyla son adrese gidiyor. Aşı çantası bagaja yerleştiriliyor ve yaklaşık 5 kilometre ilerdeki adrese hareket ediliyor. Ve bu şekilde son aşılama yapılıyor.