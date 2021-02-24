Sağlık çalışanları karlı dağları aşarak aşı çalışmalarına devam ediyor



Aşı ekibini karşılayan 80 yaşındaki Fadime Kayır, Türkçe konuşamıyor. Kendisi de Ovacıklı olan ebe Gülcan Balcı, aşıyla ilgili Zazaca bilgi veriyor, doktorla Fadime teyze arasında tercümanlık yapıyor. Aşı vurulduktan sonra sağlık ekipleri tedbir amaçlı 15 dakika bekliyor. Fadime teyze, hayatını kaybeden sağlık çalışanları için çok üzüldüğünü söylüyor. Aşı ekibi her köyde ilgiliyle karşılanıyor. Kimi çaya, kimi yemeğe davet ediyor, kimi fırından yeni çıkan ekmeğini ikram ediyor. Aşıya karşı hiçbir önyargıları olmayan vatandaşlar, sağlık görevlilerinin aşılama için ziyaretlerinden de memnun. Ambulansın ulaşmadığı dar sokaklar ve dik yokuşlardan sağlık ekipleri yaya olarak ilerliyor. Bu kez adres, 86 yaşındaki Karaman İgit ile 79 yaşındaki Sanem İgit çiftinin yaşadığı Köşeler Köyü... İgit çifti, 2019'da PKK'nın bıraktığı bomba ile hayatını kaybeden ve tüm Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu'nun dedesi ve ninesi. Kore Gazisi Karaman Dede, aşı olduktan sonra sağlık çalışanlarını hayır dualarıyla uğurluyor.