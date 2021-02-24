24 Şubat 2021, Çarşamba
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Mersin'de vahşet: Önce öldürdüler 2 gün sonra su kuyusuna attılar!

'de haber alınamayan 'ın (76) kafasına sert cisimle vurularak öldürüldüğü ve su kuyusuna atıldığı ortaya çıktı. şüphelisi Kuzal'ın cesedini 2 gün evde sakladıktan sonra kuyuya attıklarını ifade etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.02.2021 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021
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Mersin'de vahşet: Önce öldürdüler 2 gün sonra su kuyusuna attılar!

'de, kendisinden 2 gündür haber alınamayan 'ın (76), H.B. tarafından kafasına sert bir cisimle vurularak öldürülüp, su kuyusuna atıldığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelisi, Kuzal'ın cesedini iki gün evde sakladığını itiraf etti.

Olay, merkez Emirler Mahallesi'nde meydana geldi. Merkez ilçesinde yalnız yaşayan Remzi Kuzal'dan 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine 'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Kuzal'ın bulunması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, H.B. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki ifadesi doğrultusunda merkez Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'ndeki bir su kuyusunda itfaiye ekipleriyle birlikte yapılan aramada, Kuzal'ın cesedine ulaşıldı. Su kuyusundan çıkarılan Kuzal'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

CESEDİ 2 GÜN EVDE SAKLAMIŞLAR

Gözaltına alınan H.B.'nin emniyetteki ifadesinde, Remzi Kuzal'ı küfürleşme sonucu çıkan bir tartışma sonrası kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdüğünü, iki gün evde kalan cesedi, daha sonra 2 arkadaşıyla birlikte araçla götürdükleri su kuyusuna attıklarını söylediği öğrenildi.
Olayla ilgili H.B. ile birlikte 3 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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