Yüksek risk grubu olan illere giriş- çıkış 'HES' koduyla yapılsın

Dr. Çetin, "1 yıldır insanlarımız tedbirlere uyma konusunda sıkıldılar. Aşıların gündemde olmasıyla vatandaşlarımız, aşılar hemen koruyacak gibi bir anlam çıkardı. Aşılara çok güveniyoruz. Sonuçta 1 milyon 200 bin ikinci doz aşı yapıldı şu an itibarıyla. Belirli bir yüzde 50-60 oranına ulaşmadan da toplumumuzda aşı herhangi bir koruyuculuk yapmayacak. Maske, mesafe ve hijyen dediğimiz bu işin 3 temel unsuruna Konya'da özellikle iş dünyasında henüz tam uyduğumuzu söyleyemeyiz. Sanayi kesiminde maskesiz çalışıldığını görüyorum. Bu çok önemli bir etken. Bir başka boyutu da aileler arası ev ziyaretlerini engelleyemedik. Sadece komşuya gidiyoruz, şeklinde insanlar ev ziyaretlerini sık yapmaya başladılar. Bunlar da bu artışın sebebi, diye düşünüyorum. Sağlık Bakanı'mızın açıkladığı listede Konya olarak 100 binde 106 vaka ile ilk 12'ye girdik. İnşallah en kısa sürede bu banttan çıkmış oluruz" dedi.