24 Şubat 2021, Çarşamba
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Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü!

Son dakika haberine göre; 'da, 4'üncü kattaki evlerinde kanepede zıplayarak oyun oynayan 1 buçuk yaşındaki Beyza A., pencereden düşerek ağır yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.02.2021
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Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü!

Olay, öğlen saatlerinde ilçesine bağlı Gülveren Mahallesi 32'nci Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Zeynep ve Halil A. çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Beyza A., iddiaya göre, evde kanepenin üzerinde zıplayarak oyun oynamaya başladı. Beyza, bir süre sonra kanepenin arkasındaki açık pencereden sokağa düştü. Beyza'yı evde göremeyen ailesi, sokakta hareketsiz yatarken görünce paniğe kapıldı.

Beyza, ailesi tarafından gözyaşları içinde otomobille hemen hastaneye götürüldü. Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Beyza, daha sonra Çocuk Acil bölümüne sevk edildi. Tedaviye alınan Beyza'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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