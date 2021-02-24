Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü!

Olay, öğlen saatlerinde Mamak ilçesine bağlı Gülveren Mahallesi 32'nci Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Zeynep ve Halil A. çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Beyza A., iddiaya göre, evde kanepenin üzerinde zıplayarak oyun oynamaya başladı. Beyza, bir süre sonra kanepenin arkasındaki açık pencereden sokağa düştü. Beyza'yı evde göremeyen ailesi, sokakta hareketsiz yatarken görünce paniğe kapıldı.