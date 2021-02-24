Ankara’da Suriyeli çiftin düğününe polis baskını: Deneme yapıyorlar sandık

Polis düğün salonuna giderek tutanak tuttu. O kadar insan ne ara çıktı, düğün yaptı biz anlamadık. Aşağıya indiğimizde gelin ve damadı da gördük. Yasak olduğunu bildikleri için geceden iyice tertiplenmişler; ama polisin baskınıyla düğün sona erdi" dedi.

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