Ankara’da Suriyeli çiftin düğününe polis baskını: Deneme yapıyorlar sandık
Ankara’da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken düğün salonunda düğün yapan Suriyeli çifte ve işletme sahibine para cezası uygulandı. Müzik sesleri sonrası polisi arayan ve deneme yapıldığını düşünen çevre sakinleri o kadar insanın salona nasıl çıktıklarını anlamadıklarını söylediler.
YAŞAM DHA
Evlenen Suriyeli çift için gerçekleşen düğünde yaklaşık 150 Suriyelinin bulunduğu belirlendi. Müzik eşliğinde eğlenen gelin ve damadın yakınları, polisin uyarısıyla salondan çıkıp evlerine gitti.
Polis, gelin ve damat ile işletme sahibine toplam 10 bin 406 lira TL para cezası uyguladı. İşlemlerin ardından gelin ve damat da salondan ayrıldı. Polis baskınıyla yarıda kalan düğünden çıkanlar, cep telefonu ile görüntülendi.
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Çevre sakinlerinden Sami Aktı, düğün salonundan müzik sesi gelince polise haber verildiğini anlatarak, "İlk başta biz deneme yapıyorlar sandık. Müzik sesinden sonra şikayet ettiler ve polis geldi ve kalabalığı dağıttı. En az 150 kişi vardı içeride, hepsinin düğün elbiseleri vardı, giyinip gelmişler.