Uzman isimden kuraklık uyarısı: Kar yağışı barajları doldurdu ama...

Son bir haftadaki kar yağışı tabii ki hepimizi sevindirdi. İnşallah Rabbim bundan sonra bunun devamını verir ve biraz daha riski azaltmış oluruz. Risk tamamen geçti diyemeyiz. Şehirlerimizdeki içme suyu noktasında bir rahatlama sağladı ama sulama anlamında, tarımsal üretim anlamında riskimiz büyük oranda hala devam ediyor. İnşallah bunu da ilkbahar yağışlarıyla telafi ederiz diye umut ediyoruz. Öyle bir beklentimiz var" dedi.