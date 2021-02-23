Semra Aysal'ın ölmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı! "Ya bu adam kadını atacak ya da kadın adamı"

'SİGORTA ÖDEME YAPMADI'

Katil zanlısı koca Hakan Aysal'ın eşinin ölümünden yaklaşık 1 ay sonra çeşitli tatillere çıktığını ve bu durumdan şüphelendiklerini ifade eden Naim Yolcu, "Ferdi kaza sigortasıyla ilgili bir ödeme yapılmadığı tarafımıza bildirildi. Daha önceden çekilen 119 bin TL ana paranın ferdi kaza sigorta parasını kendisi yatırmadı. O paralarla da geçen gün haberlerde gördüğümüze göre bayağı gezmiş. En güzel turistik yerlere giderek en güzel otellerde kalmış. 2,5 yıldır sessizce adaletin tecelli etmesini bekledik. Şu anda da bu konu ülkemizde duyulduktan sonra da herkes bizi arayarak desteklerini sunuyorlar. Biz yine adaletin tecelli etmesini bekleyeceğiz" diye konuştu.