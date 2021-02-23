Fenomen galerici Onur Yıldız

15 Temmuz 1995'te Sivas'ta dünyaya gelen Onur Yıldız'ın arabalara olan tutkusu henüz küçük bir çocukken başladı. Ailesiyle Ankara'da yaşayan ve 18 yaşında mağazacılık sektöründe çalışırken banka kredisiyle ilk arabasını alan Yıldız, aracın üzerinde yaptığı değişikliklerle modifiye işine merak sardı. Ve bu yeni merakı ona yeni bir serüvenin kapılarını açtı.





300 BİN KİŞİ TAKİP EDİYOR

İşinden ayrılıp araba sektörüne yönelen Onur Yıldız, iddialı modifiye çalışmalarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir süre sonra kendi galerisini açan Yıldız, sektörün önde gelen isimleri arasına adını yazdırdı. İşini sosyal medyaya da taşıyan başarılı galerici, geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Sadece Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi bulunan Yıldız'ın her paylaşımı beğeni rekorları kırıyor.





BÜYÜK BİR SHOWROOM AÇACAĞIM

"Marka, model fark etmeksizin her arabanın üzerinde değişiklikler yapıyorum. Arabalarla uğraşmayı çok seviyorum. Küçük yaşlardan bu yana en büyük tutkum bu" diyen Onur Yıldız'ın hedefi ise Ankara'da büyük showroom açmak: "Şu an yaptığım işi çok daha ileriye taşımak istiyorum. Araç tasarım üzerine büyük bir showroom açmayı planlıyorum. Bu hayalimi de en kısa zamanda gerçekleştireceğim."

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