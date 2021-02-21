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Kayseri'de polisten kaçan şüpheli yakalanınca taşıdığı uyuşturucu maddeleri yuttu

Son dakika haberleri... 'nin ilçesinde devriye gezen polislerden kaçan şüpheli, yakalanınca taşıdığı uyuşturucu maddeleri yuttu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.02.2021
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Kayseri'de polisten kaçan şüpheli yakalanınca taşıdığı uyuşturucu maddeleri yuttu

Cırgalan Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekiplerini gören M.Y. hafif ticari aracıyla kaçmaya başladı.

Ekipler cadde üzerinde aracı durdururken M.Y. bölgeden koşarak uzaklaşmaya çalıştı.

Yakalanan M.Y. cebinden çıkarttığı uyuşturucu maddeleri yuttu.

Olay yerine haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Şüpheli tedavi için Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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