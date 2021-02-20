İstanbul Üsküdar'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2863 kişiye ceza kesildi

Vatandaşlarımız büyük destek verdi, bununla birlikte Üsküdar özelinde konulan kurallara riayet etmeyen 5 bin 425 kişiye toplamda 10 milyon 224 bin 815 TL para ceza uygulamışız. Uygulanan bu para cezasının 2 bin 863 kişisi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlara uygulandı.