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İzmir’de genç kızı boğup cesedini ormanlık alana attı

ilçesinde 20 yaşındaki 'nın cansız bedeni ormanlık alanda battaniyeye sarılı şekilde bulundu. Genç kızı elleriyle boğup öldürdükten sonra ormanlık alana atan cinayet zanlısının yakalandığı öğrenildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 20.02.2021 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021
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İzmir’de genç kızı boğup cesedini ormanlık alana attı

Dün saat 17.00 sıralarında bir orman görevlisi mevkiindeki ağaçların arasında battaniyeye sarılı bir kadın cesedi olduğunu bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgeye gelerek olay yerine şerit çekti.

Yapılan incelemede, ölen kişinin 20 yaşındaki olduğu ve genç kızın yakınlarının 15 Şubat tarihinde 'ne kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Bölgeye gelen ekipleri cesedin bulunduğu yerde çalışma yaptı. Ayşe Nazlı Kınacı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Ayşe Nazlı Kınacı'nın 12 Şubat tarihinde ilçesindeki evinden kendi rızası ile ayrılarak ilçesine bağlı Mersinalanı Mahallesi'nde oturan sevgilisi R.S.'nin yanına gittiği tespit edildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan R.S.'nin ifadesinde, Ayşe Nazlı Kınacı ile tartıştığı ve Kınacı'nın evden ayrıldıktan sonra bir daha görmediğini söylediği ileri sürüldü.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarından Ayşe Nazlı Kınacı'nın bir araca bindiğini tespit etti. Aracın T.Ö.İ.'ye ait olduğu belirlenirken, jandarma tarafından Seferihisar ilçesinde yakalanan T.Ö.İ. polise teslim edildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen T.Ö.İ.'nin çelişkili ifadeler verdiği ve daha sonra da cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

T.Ö.İ.'nin ifadesinde, Ayşe Nazlı Kınacı ile parkta tanıştığını daha sonra araçla mevkiine gittiklerini, burada birlikte vakit geçirdiklerini söylediği belirtildi. T.Ö.İ.'nin Ayşe Nazlı Kınacı ile kavga ettiklerini ve sinirlenmesi üzerine Kınacı'yı elleri ile boğduğunu söylediği ileri sürüldü.

BATTANİYEYE SARIP ORMANLIK ALANA ATMIŞ

Öte yandan, cinayet zanlısı T.Ö.İ.'nin Ayşe Nazlı Kınacı'yı boğarak öldürdükten sonra battaniyeye sarıp, aracının bagajına koyduğu öğrenildi. T.Ö.İ.'nin genç kızın cesedini Yaren Tepe mevkiindeki ormanlık alana attığı bildirildi. T.Ö.İ., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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