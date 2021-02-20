Esenyurt'ta ırkçılık rezaleti: "Siyahilere kiralık daire vermiyoruz"

EMLAKÇI: YÖNETİM ÖYLE İSTEDİ

Aileyle görüşen Crystal Emlak Ofisi ise kararın kendilerinde olmadığını savundu. Ofis görevlisi Melis Şenay "Aile geldiğinde durumu anlattık. Site yönetimi bize 'Afrika kökenliler ile bekarlara ev kiralamayın' diyor. Biz aracı bir firmayız. Bu kararı insanlara söylemek bize de çok zor geliyor. Ben yaşananlar karşısında çok üzüldüm. Bunu aileye söyledim. Buradaki daire sahibi evini kiralıyor. Ancak site yönetim kararı olduğu için daire sahibi de bir şey yapamıyor. Bu sitelerde dünyanın her yerinden insanlar yaşıyor. Suriyelisinden İranlısına kadar aileler var. Onlarla ilgili bir kısıtlama yok. Ama Afrika kökenliler ile bekar kişileri istemiyorlar" dedi.

YÖNETİM: TALİMAT BULUNMUYOR

Olayın yaşandığı sitenin yönetimi ise iddiaları reddederek "Bizim böyle bir talimatımız bulunmuyor" dedi. Ancak site çevresinde kiralama yapan birçok emlak ofisi çalışanı Kristal Şehir yönetiminin Afrika kökenlilere daire kiralamadıklarını söyledi.

HANGİ ÇAĞDAYIZ

Hürriyet'in haberine göre; Yaşananlar nedeniyle üzgün olduklarını belirten Calvin Essembion ise şöyle konuştu: "Ben Aksaray'da bir kargo firmasında çalışıyorum. Aynı zamanda tercümanlık yapıyorum. Çalışırken ırkçılık olaylarıyla karşılaşıyorum. İnsanlar farklı bakıyor. Ancak ailemin yanında yaşadıklarım beni çok üzdü. Yanımda iki kızım vardı. Onların böyle bir olaya şahit olması beni kötü etkiledi. Hemen çocuklarımı da alıp dükkândan çıktım. Hangi dönemde yaşıyoruz. İnsanların renklerine göre ayrılması ırkçılıktır. Bunun suç olduğunu düşünüyorum. Bize bunları söyleyenler hakkında şikâyetçi olduk. Eşimle birlikte davanın takipçisi olacağız."