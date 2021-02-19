19 Şubat 2021, Cuma
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İzmir'de Meral Şen sokak ortasında öldürüldü!

Son dakika haberine göre; 'in ilçesinde bir kadın, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise, olay yerinden kaçtığı otomobilini başka bir noktada bırakarak yaya olarak kaçtı. Polis her yerde katili arıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.02.2021
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İzmir'de Meral Şen sokak ortasında öldürüldü!

Edinilen bilgiye göre olay saat 23.00 sıralarında 196 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre (40), bir kişi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak yaralandı.

Kadını bıçaklayan şüpheli, beyaz renkli bir otomobille olay yerinden uzaklaştı. Kanlar içerisinde yere yığılan kadını gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İzmir'de kadın cinayeti! Meral Şen sokak ortasında öldürüldü İZMİR'DE KADIN CİNAYETİ! MERAL ŞEN SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLDÜ



HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Hastanede tedavi altına alınan Meral Şen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



HER YERDE ARANIYOR
Olayı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden araçla kaçan şüphelinin kullandığı otomobil, bir süre sonra mevkiinde terk edilmiş halde bulundu.

Otomobili bırakıp yaya olarak kaçtığı düşünülen şüpheli, polis tarafından her yerde aranıyor.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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