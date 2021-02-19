Gaziantep'te tüfekle oynarken uyuyan 7 yaşındaki yeğenini öldürdü

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Fatih K.'nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis ekipleri Ali K.'yı gözaltına aldı.

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