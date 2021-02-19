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Gaziantep'te tüfekle oynarken uyuyan 7 yaşındaki yeğenini öldürdü

'te sabah saatlerinde 'nde evde av tüfeğiyle oynayan 20 yaşındaki K. yanlışlıkla tetiğe dokununca uyuyan yeğeni 7 yaşındaki Fatih K.'nın ölümüne neden oldu.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.02.2021 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021
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Gaziantep'te tüfekle oynarken uyuyan 7 yaşındaki yeğenini öldürdü

K., sabah saatlerinde birlikte yaşadığı ağabeyinin evinde bulunan ruhsatsız av tüfeğiyle oynamaya başladı.

., bu sırada yanlışlıkla tetiğe dokununca tüfekten çıkan saçmalar odada uyuyan yeğeni Fatih K.'ye isabet etti.

Silah sesiyle uyanan küçük çocuğun babası ve diğer aile fertleri, sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde küçük Fatih'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Fatih K.'nın cansız bedeni, 'nda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis ekipleri Ali K.'yı gözaltına aldı.

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