İstanbul’da kısıtlama kurallarını ihlal eden restorana baskın!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 23.25 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Teşvikiye Caddesi'nde bulunan bir restoranda çok sayıda kişinin bulunduğu bilgisi alındı. Harekete geçen ekiplerin yaptıkları kontrolde, içerde yemek servisi yapıldığı ve kişilerin sosyal mesafe kurallarına aykırı davrandıkları tespit edildi.

1593 Sayılı Umum Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi'nce içeride bulunan 20 kişiye her birine 3 bin 469 liradan olmak üzere toplam 69 bin 380 lira para cezası kesildi. İş yeri sorumlusu hakkında da "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli işlem yapıldı.