17 Şubat 2021, Çarşamba
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Aksaray’da uçurumda asılı kalan otomobildeki 5 kişiyi itfaiyeciler kurtardı

’da saat 12.30 sıralarında yolu Kireçlik mevkisinde buzlanma ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan, 1'i çocuk 5 kişinin bulunduğu otomobil, uçurum yamacında asılı kaldı. İçindeki 5 kişi, itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla kurtarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.02.2021 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021
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Aksaray’da uçurumda asılı kalan otomobildeki 5 kişiyi itfaiyeciler kurtardı

Mustafa Sağlam yönetimindeki 68 HL 840 plakalı otomobil, buzlanma ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, uçurumun yamacında asılı kaldı. Otomobilde sürücü ile birlikte 1'i çocuk 5 kişi mahsur kaldı.

KURTARILDILAR

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık görevlilerince otomobilden 5 kişi, kontrollü çıkarılarak kurtarıldı. Asılı kalan otomobil de yine itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yamaçtan çekilerek çıkarıldı.

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