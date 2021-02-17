Aksaray’da uçurumda asılı kalan otomobildeki 5 kişiyi itfaiyeciler kurtardı

Mustafa Sağlam yönetimindeki 68 HL 840 plakalı otomobil, buzlanma ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, uçurumun yamacında asılı kaldı. Otomobilde sürücü ile birlikte 1'i çocuk 5 kişi mahsur kaldı.

KURTARILDILAR

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık görevlilerince otomobilden 5 kişi, kontrollü çıkarılarak kurtarıldı. Asılı kalan otomobil de yine itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yamaçtan çekilerek çıkarıldı.