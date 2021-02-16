Ankara'da feci olay! Karda kayan gencin üstüne hafif ticari araç devrildi
Son dakika haberine göre; Ankara'da yağan karda oyun oynayan iki gençten birinin üstüne sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç devrildi. Pazartesi günü başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Cadde ve sokakları kaplayan kar yağışından kuğular da nasibini aldı.
Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Kaletepe Mahallesi 923'üncü Cadde üzerinde meydana geldi. Yoğun yağan karda kayarak oyun oynayan gençlerden birinin üzerine, buzlanmadan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KUĞULU PARK BUZ TUTTU
Ankara'da Pazartesi günü başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Cadde ve sokakları kaplayan kar yağışından kuğular da nasibini aldı.
Ankara'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede kenti etkisi altına aldı. Gece de devam eden kar yağışıyla cadde, sokak ve parklar beyaza büründü. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı zaman zaman tipiye dönerken Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı.
KUĞULAR KAR İLE KAPLANDI
Ankara'nın Çankaya, Keçiören, Mamak, Altındağ gibi merkez ilçeleri yoğun kar yağışının etkisinde kaldı. Kar yağışından, Kuğulu Park'ta bulunan kuğular da nasibini aldı. Üzerlerine yağan karlar ile kaplanan kuğu ve ördekler süs havuzunda yüzmeye devam etti.
Meteoroloji uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bölge genelinin çok bulutlu aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilirken kar yağışının aralıklı olarak birkaç gün devam edeceğinin düşünüldüğü bildirildi. Ayrıca yapılan açıklamada, vatandaşlar don ve buzlanmalara karşı da uyarıldı.
"LASTİKLERİ UYGUN OLMAYAN ARAÇLAR TRAFİĞE ÇIKMASIN"
Lastikleri uygun olmayan araçların trafiğe çıkmaması konusunda uyaran 20 yıllık taksi sürücüsü, Halil İbrahim Kavlak, "Yollarda genelde buz sorunu görülüyor. Kar yağışı berekettir. Barajlarımız suyla doluyor. Bu yaz için kuraklığın son derece çetin geçeceği söyleniyor. Karın yağmasıyla herhalde bu kuraklığa çözüm olacağını düşünüyorum" dedi.