Ankara'da feci olay! Karda kayan gencin üstüne hafif ticari araç devrildi

Ankara'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede kenti etkisi altına aldı. Gece de devam eden kar yağışıyla cadde, sokak ve parklar beyaza büründü. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı zaman zaman tipiye dönerken Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı.