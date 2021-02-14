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Samsun'da vahşet! Sevgililer gününde eşinin boğazını kesti

Son dakika haberine göre; 'da mühendis Oğuz B.E. zaman zaman tartıştığı eşini sevgililer gününde boğazından bıçaklayarak öldürdü. Oğuz B.E., Cinayet Bürosu ekiplerince kısa sürede yakalandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.02.2021
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Samsun'da vahşet! Sevgililer gününde eşinin boğazını kesti

Olay, gece yarısı ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mühendis Oğuz B.E., zaman zaman şiddet uyguladığı iki çocuk annesi eşi . ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında eline aldığı bıçakla Mihrican E.'ye saldıran Oğuz B.E., eşini boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. Mihrican E.'yi bıçakladıktan sonra dedesinde kalan oğluna telefonla haber veren Oğuz B.E., Cinayet Bürosu ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Sevgililer gününde dehşet! Eşinin boğazını kesti SEVGİLİLER GÜNÜNDE DEHŞET! EŞİNİN BOĞAZINI KESTİ

İhbar üzerine, adrese gelen sağlık ekipleri, Mihrican E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Oğuz B.E., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Mihrican E.'nin cansız bedeni ise otopsi için Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.


Öldürülen Mihrican E.'nin halk eğitim kurslarında eğitmenlik yaptığı ve pandemi sebebiyle bir süredir işsiz olduğu öğrenildi.

Mihrican E.'nin işsiz olduğu süre zarfında 'ta yaşayan ailesinin gönderdiği salçaları pazarda sattığı öğrenildi.

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