Koronavirüse yakalandı hayatı kurtuldu! Kontroller sırasında ortaya çıktı

Annesinin ölümüne neden olan koronaya yakalanan Mithat Arıkan'ın kaderini dünyanın başına bela olan bu salgın değiştirdi. Hastanede yapılan tetkikler sırasında doktorunun akciğer kanserinden şüphelenmesi üzerine ameliyata alınan Arıkan, Covid sayesinde ölümcül hastalıktan kurtuldu. Doktorunun aynı seansta hem teşhis koyup hem de kanserli lobu alarak tedavi edildiğini belirtirken, Arıkan, "Bir yerde hayatımı ölümcül koronaya borçluyum. Tesadüfen hayatım kurtuldu" dedi.



"ANNEMİ KORONADAN KAYBETTİM"



Öte yandan annesini kaybettiği koronaya sadece kendisinin değil, ağabeyinin, eşi ve çocuklarının da yakalandığını, belirti vermeden ayakta geçirdiklerini kaydeden Arıkan, "Ayakta geçirdim ancak annemin ölümünden bir iki gün önce göğsüm sıkışmaya başlamıştı. Nefes alıp vermemde güçlük yaşıyordum. İlaç tedavisi başlandı. Kontroller sırasında da akciğerimde şüpheli tümör görüldü. Şansım varmış. Bir yerde hayatımı ölümcül koronaya borçluyum. Bilmeden hayatım kurtuldu." dedi.

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