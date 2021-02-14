İstanbul için yeni kar uyarısı! Çok daha fazla şiddetlenecek
İstanbul için günlerdir beklenen kar yağışı başladı. Bugün şehrin dört bir yanı beyaza büründü. Meteoroloji'den kar yağışıyla ilgili yeni uyarı geldi. Meteoroloji'nin yaptığı açıklamada kar yağışının şiddetini artıracağı ve kar sağanakları görüleceği belirtildi. İşte İstanbul kar yağışıyla ilgili detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, il genelinde bugün yer yer yoğun olarak görülen kar yağışlarının, yarın ve salı günü de kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere yerel kuvvetli (5-20 santimetre) kar sağanakları şeklinde etkili olması öngörülüyor.
Kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İstanbul için günlerdir uyarısı yapılan kar yağışı dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Bugün de sabahtan akşama kadar yağan kar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Çocuklar korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden doyasıya karın tadını çıkardı. Bazı çocuklar kardan adam yaparken bazıları da kartopu oynadı.
"Çok mutlu oldum kar oynuyorum"
Kartopu oynamaya çıkan çocuklardan Beren Karaduman, "Ben çok mutlu oldum kar oynuyorum. Annem ve kardeşim ile birlikte kar oynamaya geldim. Sabah oynadım bir de şimdi oynuyorum. İkinci kez oynadım. Hiç böyle kar yağacağını bilmiyordum. Geçen hafta da yağmıştı o zaman da oynamıştım şimdi de oynuyorum kar oynamayı çok seviyorum" dedi.
"Karın keyfini yaşamak çok güzel"
Kar ile oynamaya çıkan Erva Meryem Karakurt isimli çocuk ise, "Arkadaşlarımla birlikte kar oynuyorum. Karı görünce çok heyecanlandım. Bizim köyü görünce çok özeniyordum. Karın keyfini yaşamak çok güzel. Uzun sürsün istiyorum ben de. İnşallah çok fazla yağar da biz de her şeyi yapabiliriz. Köyümü özledim köyüm buraya geldi. Okullar kapandığı için azcık mutlu oldum. Açılsaydı arkadaşlarımla da oynardım. Çok özledim okulu." şeklinde konuştu.