İstanbul için yeni kar uyarısı! Çok daha fazla şiddetlenecek

"Karın keyfini yaşamak çok güzel"

Kar ile oynamaya çıkan Erva Meryem Karakurt isimli çocuk ise, "Arkadaşlarımla birlikte kar oynuyorum. Karı görünce çok heyecanlandım. Bizim köyü görünce çok özeniyordum. Karın keyfini yaşamak çok güzel. Uzun sürsün istiyorum ben de. İnşallah çok fazla yağar da biz de her şeyi yapabiliriz. Köyümü özledim köyüm buraya geldi. Okullar kapandığı için azcık mutlu oldum. Açılsaydı arkadaşlarımla da oynardım. Çok özledim okulu." şeklinde konuştu.