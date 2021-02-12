KKTC'de cezaevinden firar etmişti! Rus uyruklu tecavüzcü Alexander Satlaev yakalandı!

Seri tecavüzcü daha sonra Satlaev'in Lefkoşa'daki Merkezi Cezaevi'nde 4 yıllık hapse mahkum olduğu ve 8 Şubat'ta cezaevinden firar ettiği ifade edildi.



RUSYA'DA SUÇ DOSYASI KABARIK

Öte yandan, yakalanan firari Satlaev'in Rusya'da da suç dosyasının kabarık olduğu ifade edildi. Satlaev'in, Rusya'da 4 kadına tecavüz ettiği, 7 kadına ise tecavüze teşebbüs suçundan hapse atıldığı ve 5 Mart 2019 tarihinde serbest bırakıldığı kaydedildi.