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İstanbul’da alkollü sürücü yakalanınca tehdit etti: Sizin yanınıza bırakmayacağım

'de saat 03.30 sıralarında polisin “dur” ihtarına durmayarak kaçan sürücü uzun bir kovalamacanın ardından yakalandı. Yakalanan şahıs video çekmeye çalışarak polislere, "Sizin yanınıza bırakmayacağım, sizi mahkemeye vereceğim" diyerek tehdit etti.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
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İstanbul’da alkollü sürücü yakalanınca tehdit etti: Sizin yanınıza bırakmayacağım

İddiaya göre sürücü , kullandığı 34 BD 5714 plakalı otomobiliyle, üzerinde denetim yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymadı. Bilik, otomobilini görevli polis memurunun üzerine sürerek kaçtı.

Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Bir yandan kaçan otomobili kovalayan polis, bir yandan da çevredeki bütün yolları kapatarak tedbir aldı.

Polisten daha fazla kaçamayacağını anlayan sürücü üzerinde arabasını park etti.

Ama bu sırada arkasından gelen polis ekibi zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Yanında bulunan ve isminin olduğu öğrenilen kadın ile birlikte polise uzun süre direndi. Yapılan kontrolde sürücü belgesinin olmadığı ve 0.95 promil alkollü olduğu anlaşılan Muammer Bilik otomobili kendisinin kullanmadığını iddia ederek polise direndi.

Polisten kaçmadığını iddia eden Bilik, "İftira atıyorlar, ben niye polisten kaçayım? Otelden rezervasyon yapmışım niye kaçayım. 'ten otoyola bağlanıp buraya geldim. Arabamı arıyorlar sözde polisten kaçmışım. Benim her zaman görevli memura şeyim tam, sıkıntı yok." şeklinde konuştu.

Bu sırada isminin Hanife olduğu öğrenilen kadın olayı görüntülemeye çalışan basın mensuplarına bağırarak küfür etti. Otomobil içinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Uzun süre polise direnen ve zorluk çıkaran sürücü Muammer Bilik gözaltına alındı. Kelepçe takılarak polis otosuna bindirilen Bilik, yapılan ölçümde 0,95 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

Sürücüye, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan ceza kesilirken, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Ayrıca 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten dolayı toplam 6 bin 938 lira idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan şahsın polis memurlarına, "Sizin yanınıza bırakmayacağım, sizi mahkemeye vereceğim" dediği görüldü.

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