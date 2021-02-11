İstanbul’da alkollü sürücü yakalanınca tehdit etti: Sizin yanınıza bırakmayacağım

Ama bu sırada arkasından gelen polis ekibi zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Yanında bulunan ve isminin Hanife olduğu öğrenilen kadın ile birlikte polise uzun süre direndi. Yapılan kontrolde sürücü belgesinin olmadığı ve 0.95 promil alkollü olduğu anlaşılan Muammer Bilik otomobili kendisinin kullanmadığını iddia ederek polise direndi.