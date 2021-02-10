Son dakika | Bitmeyen borç kabusu! Vatandaşa hayatı zindan ettiler
Son dakika | Ali Ekber Topaç adlı vatandaşın, "Sülün Mehmet" ismiyle tanınan tefeci Mehmet Rasim Demirkıran'dan yüzde 3 faizle aldığı 3 bin liralık borca karşılık 190 bin lira ödemesine rağmen hala borcunun bitmediği ortaya çıkmıştı.Demirkıran'ın Topaç gibi pek çok kişiyi aynı şekilde borçlandırdığı ve hayatlarını kabusa çevirdiği ortaya çıktı.
Son dakika haberi... Tefeci Demirkıran'ın mağdur ettiği vatandaşların sayısı artıyor. Amcasının oğluna kefil olunca tüm mal varlığını kaybeden Mustafa Cizoğlu, "Ödeyecek gücüm bitti, borcum bitmedi" dedi. Demirkıran'ın Topaç gibi pek çok kişiyi aynı şekilde borçlandırdığı ve hayatlarını kâbusa çevirdiği ortaya çıktı. İstanbul'da yaşayan Mustafa Cizoğlu, amcasının oğlu S.C.'nin tefeci Demirkıran'dan 1999'da aldığı 3 bin lira borca kendisinin kefil olmasıyla hayatının zindana döndüğünü söyledi. Evinden, arabasından olan Cizoğlu, bugüne kadar 1 milyon liraya kadar zararı olduğunu dile getirdi.
'SÜREKLİ DAVA AÇTILAR'
İstanbul'da nalbur işiyle uğraşan Mustafa Cizoğlu, "1999'da daha önce kendisine yetki verdiğim kuzenim 3 bin liralık borç için senedin arkasına bana ciro yaptırdı. Bir yıl sonra öğrendim ki sadece bununla kalmamış, borca karşılık evimin tapusunu da teminat göstermiş. 7 yıl sonra evime 100 bin euro'luk haciz geldi. Dükkânımdan mallarımı aldılar, araçlarıma el koydular. Hisse payım olan bir bina vardı, satışa çıktı. Sürekli dava açtılar, yakamı bir türlü kurtaramadım." dedi.
KAN EMİCİ VAMPİR BİLE BUNDAN DAHA İNSAFLIDIR
Cizoğlu, "Ödeyecek gücüm bitti, borcum bitmedi. Kuzenim, başka akrabalarımızın da tapularını teminat göstermiş. Onlar da çok sıkıntı çekti" dedi. Kuzeninin bu borç nedeniyle İzmir'e kaçtığını ve orada öldüğünü dile getiren Cizoğlu, "Kendisi öldü ama borcu bize kaldı. Yasal olarak hakkımdaki icra takip dosyaları hâlâ devam ediyor ama artık ödeyecek gücüm kalmadı. Kan emici vampir bile bundan daha insaflıdır" ifadelerini kullandı.