Son dakika | Bitmeyen borç kabusu! Vatandaşa hayatı zindan ettiler

KAN EMİCİ VAMPİR BİLE BUNDAN DAHA İNSAFLIDIR

Cizoğlu, "Ödeyecek gücüm bitti, borcum bitmedi. Kuzenim, başka akrabalarımızın da tapularını teminat göstermiş. Onlar da çok sıkıntı çekti" dedi. Kuzeninin bu borç nedeniyle İzmir'e kaçtığını ve orada öldüğünü dile getiren Cizoğlu, "Kendisi öldü ama borcu bize kaldı. Yasal olarak hakkımdaki icra takip dosyaları hâlâ devam ediyor ama artık ödeyecek gücüm kalmadı. Kan emici vampir bile bundan daha insaflıdır" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN