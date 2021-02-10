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Aydın’da fuhuş operasyonu! Müşteri ve kazanç ajandası ele geçirildi

’da yapılan operasyonlar şebekesi çökertildi. 2’si yabancı uyruklu 3 kadın gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda 100 müşterinin isim ve telefon numaraları ile kadınların günlük kazançlarını yazılı olduğu ajanda ele geçirildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.02.2021 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021
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Aydın’da fuhuş operasyonu! Müşteri ve kazanç ajandası ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte fuhşa aracılık etmekten kaydı bulunan S.U. (38) adlı kadının, polis baskınlarından kaçmak için 'nde bir eve yerleştiğini belirledi.

Kadının evde yaptığını saptayan ekipler, adrese baskın düzenledi. Baskında S.U. ile birlikte fuhuş yapan yabancı uyruklu 2 kadın ile 5 müşteri yakalandı.

Polis, evde yaptığı aramada 100 müşterinin isim ve telefon numaraları ile kadınların günlük kazançlarını yazdıkları ajanda ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 müşteri hakkında adli işlem yapılırken, fuhşa yer temin eden S.U., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

2 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edildi. Polisin evde ele geçirdiği paraya el koyuldu.

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