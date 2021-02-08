08 Şubat 2021, Pazartesi
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Yarasını unutup sedye üzerinden kameramana saldırdı

’da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada yaralanan bir kişi, acile taşındığı sırada yarasını unutup kendisini görüntülemek isteyen kameramana saldırdı. Sedya üzerinden tekme ve yumruk atmaya çalışan saldırganın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.02.2021 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021
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Yarasını unutup sedye üzerinden kameramana saldırdı

Olay, 6808 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veyis C. (36), kız arkadaşı .'nin (35) yaklaşık 1 haftadır arkadaşlık yaptığı .'nin (37) evini basarak şahısla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Veyis C. yanında getirdiği demir çubuk ile Hakan B.'nin kafasına vurarak yaraladı.

Yarasını unutup sedye üzerinden kameramana saldırdı YARASINI UNUTUP SEDYE ÜZERİNDEN KAMERAMANA SALDIRDI

Olay sonrası yaralı şahıs kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli şahıs hızla olay yerinden kaçtı. Kavga seslerini duyan yaralı şahsın komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs ambulansla Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirildi. Ambulanstan sedye ile indirilerek acil servise taşınan yaralı şahıs yarasını unutup kendini görüntülemek isteyen basın kameramana sedye üzerinden tekme ve yumruk attı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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