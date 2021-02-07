07 Şubat 2021, Pazar
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Osmaniye'de sokak ortasında çatışma! Pusu kurup bekledi kurşun yağdırdı

Son dakika haberine göre; 'de kız meselesi yüzünden husumetli olan iki kişi, site bahçesinde çatıştı. Taraflardan biri pusuya yatarak diğerini bekledi ve hasmının apartmandan çıktığını görünce kurşun yağdırdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.02.2021
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Osmaniye'de sokak ortasında çatışma! Pusu kurup bekledi kurşun yağdırdı

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayın ardından gözaltına alınan H.S.D. çıkarıldığı makemece serbest bırakılırken, H.Ç. tutuklandı.
Olay, 23 Ocak Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında 'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi.

PUSUYA DÜŞEN DE SİLAHLA KARŞILIK VERDİ

Apartmanın girişinde pusuya yatan bir kişi, apartmandan çıkan başka bir kişiye silahla kurşun yağdırmaya başladı. Pusuya düşen kişinin de silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Dakikalarca süren çatışmanın ardından taraflar olay yerinden kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Paniğe kapılan vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, pusu kuran kişinin H.Ç., karşılık verenin ise H.S.D. olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, şüphelilerin adreslerine baskın yaparak H.Ç. ve H.S.D.'yi gözaltına aldı. Tarafların arasında bir süredir kız meselesi yüzünden husumet olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.S.D. serbest bırakılırken, H.Ç. tutuklandı.

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