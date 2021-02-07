Osmaniye'de sokak ortasında çatışma! Pusu kurup bekledi kurşun yağdırdı

PUSUYA DÜŞEN DE SİLAHLA KARŞILIK VERDİ

Apartmanın girişinde pusuya yatan bir kişi, apartmandan çıkan başka bir kişiye silahla kurşun yağdırmaya başladı. Pusuya düşen kişinin de silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Dakikalarca süren çatışmanın ardından taraflar olay yerinden kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.