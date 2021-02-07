Karanlıktan korktuğu için ailesi yakmıştı! 17 yıl sonra ışığı söndü

Anne Ayşe Şallı, hayattayken kızı karanlıktan korktuğu için öldükten sonra kızının mezarını aydınlatmak istedi. Acılı anne, kızının mezarını aydınlatabilmek için Kepez ilçesindeki evini satıp, Muratpaşa ilçesinde Andızlı Mezarlığı'nın kenarındaki Balbey mahallesinden ev satın aldı. Kızının rahat uyuması için mezardan evine elektrik hattı çektirerek, kızının mezarını aydınlattı. Ayşe Şallı, "Ben ölene kadar o ışık yanacak. Çünkü o ışığın benim için farklı bir anlamı var. Kızım yaşamını yitireli yıllar oldu ama ben onun öldüğüne hâlâ inanamıyorum" demişti.