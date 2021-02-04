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Ankara'da alacağını tahsil etmeye giden adam boş arazide aracının içinde ölü bulundu

ilçesinde alacağını tahsil etmek için giden 46 yaşındaki 'dan bir süredir haber alınamıyordu. Boş arazide duran aracın içinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar polisi aradı. Rafet Ünal'ın vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği tespit edildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.02.2021 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021
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Ankara'da alacağını tahsil etmeye giden adam boş arazide aracının içinde ölü bulundu

Olay, dün öğleden sonra ilçesi Karşıyaka Mahallesi Boğaz mevkisinde meydana geldi. Boş arazide duran 06 DY 3236 plakalı otomobilde 'ın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polise haber verdi.

Aracın bulunduğu noktaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ünal'ın vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi.

ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN GİTTİKTEN SONRA KAYBOLDU

Polis ekiplerince yapılan araştırmada, Ünal'ın ilçesinde kozmetik ürünleri satan bir iş yerini işlettiği belirlendi.

Yakınları ile kurulan iletişimin ardından, Ünal'ın bir alacağının tahsili için gittikten sonra ortalardan kaybolduğu anlaşıldı.

Ünal'ın cenazesini teşhis eden yakınları, olay yerinde gözyaşı döktü.

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