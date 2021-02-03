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Çanakkale’de mobilya üreticisi internette gördüğü konteyner ev ilanı yüzünden 12 bin lirasından oldu

ilçesinde mobilya üreticisi Akkurt internette ilanını gördüğü konteyner evi beğendi, 12 bin TL'ye anlaştı. Kendisine gönderilen hesap numarasına belirtilen parayı yatıran Anıl Akkurt, mesajlarına cevap gelmeyince dolandırıldığını anladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.02.2021 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021
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Çanakkale’de mobilya üreticisi internette gördüğü konteyner ev ilanı yüzünden 12 bin lirasından oldu

İnternette ilanını gördüğü konteyner evi beğenen mobilyacı Akkurt, kendisini ilçede bir okulun müdür yardımcısı olarak tanıtan satıcının sosyal medya hesabına mesaj yazdı.

Akkurt, ilan sahibi kadınla 12 bin 500 liralık konteyner için yaptığı pazarlık sonucu 12 bin lira ödemeyi kabul etti. Kendisine gönderilen hesap numarasına belirtilen parayı yatıran Akkurt, mesajlarına cevap gelmeyince dolandırıldığını anladı. Avukatını arayan Akkurt, Cumhuriyet Başsavcılığına giderek bu kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

"NUMARAMI DA ENGELLEMİŞLER"

Anıl Akkurt, Biga'da mobilya üretimi yaptıkları yer için böyle bir konteynere ihtiyaçları bulunduğunu, ilanda yakın bir bölgede bulunduğu belirtildiği için satıcıyla irtibata geçtiğini söyledi.

Pazarlığın ardından parayı hesaba yatırıp dekontu bu kişiye gönderdiğini belirten Akkurt, "Benden konteyneri gönderecekleri adresi istediler. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yoktu. Konteynerin nakliyesine geldiğimizde ise bize hiçbir malzeme ulaşmadı. Telefonla aradığımızda kendileri bize cevap vermedi. Numaramı da engellemişler." dedi.

Akkurt, ilan sahibinin daha sonra kendisine dolandırıcı olmadığını ve istiyorsa parasını iade edeceği, savcılığa ya da polise şikayette bulunmaması yönünde mesaj yazdığını aktardı.

Bunu kabul etmesine rağmen parasının iade edilmediğini dile getiren Akkurt, sosyal medya hesabının asıl sahibinin, hesabının çalınmasıyla ilgili şikayette bulunduğunu öğrendiklerini ifade etti. Akkurt, aynı ilan sayesinde çok sayıda kişinin dolandırılmış olabileceğini sözlerine ekledi.

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