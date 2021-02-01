Cesedi çatı katında bulunmuştu! Tabanca ile vurularak öldürüldüğü tespit edildi

Olayla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri şahsın arama kayıtları ve çevredeki güvenlik kameralarında yapılan incelemede bir gün önce G.K. isimli şahıs ile görüştüğünü belirledi.



"SİLAH YANLIŞLIKLA ATEŞ ALDI ÖLDÜ"



Konuyla ilgili yürütülen yakalama çalışmalarında şüpheli şahıs Esenyurt İlçesindeki iş adresinde yakalandı. Şüpheli G.K. emniyetteki ifadesinde; belirtilen adrese silah almak için gittiğini, tabancayı kontrol ederken bir anda ateş aldığını ve M.K.'nın yaralandığını görünce olay yerinden kaçtığını söyledi.