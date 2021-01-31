Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu(Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Antalya,Sivas, Nevşehir, Isparta, Niğde, Kayseri, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Ordu'un iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde kuvvetli sağanak Doğu Anadolu'nun güneyi ile Günaydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artması diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve fırtına(40-70 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir.