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İstanbul Fatih’te kimlik sorgusu yapan bekçiye otomobille çarpıp kaçtılar

İstanbul Fatih’te denetimler sırasında kimlik sorgusu yapan bekçilerden birine otomobil çarparak kaçtı. Yaralı bekçi hastaneye kaldırılırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 31.01.2021 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
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Olay, saat 22.30 sıralarında Fatih Vefa Mahallesi Canfeda Cami Sokakta yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde şüpheli şahıslar üzerinde kimlik sorgusu GBT yapan bekçilerden birine sokak içerisinden ilerleyen otomobil çarparak kaçtı. Otomobilin çarptığı bekçi yaralanarak yere düşerken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı bekçi, en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bekçinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri çarparak kaçan aracın yakalanması için çalışma başlattı.

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