Son dakika: Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi yaralandı

Cihan A'nın kullandığı 34 BBE 666 plakalı Çanakkale'den Van'a gitmekte olan yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevki Karayollları bakım evi önünde kar yağışı ve tipinin etkisi ile devrildi.

Kazada 38 yolcusu bulunan otobüste iki kişi, hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.