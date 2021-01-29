İstanbul fayında anormallik yaşanıyor! İşte kırılmanın beklediği ilçeler

İstanbul'da özellikle son 20 yıldır hakkında çok sayıda uyarı yapılan büyük depremin ne zaman olacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor. İstanbul'da şehrin altından geçen bir fay hattı yok ancak Marmara Denizi'nin altından geçen ve yaklaşık 130 km kırılmamış bir fay hattı bulunuyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de olası büyük Marmara Depremi'ne ilişkin aralıksız çalışmalar yürüten kurumların başında geliyor. Enstitü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ile Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, Kandilli'nin Marmara Deniz tabanı içinde 2013'ten bu yana yaptıkları çalışmalarda ortaya çıkan son tespitleri paylaştı. Milliyet'in haberine göre iki bilim insanı pandemi döneminin deprem araştırmalarının hızını sekteye uğratmasından yakındı.