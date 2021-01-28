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İstanbul’da hırsızlar lüks galeriden iki cipi ve çelik kasayı çaldılar

'un ilçesinde 19 Ocak'ta dört şüpheli 'nde bulunan oto galeriden iki cipi çaldı. 4 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda hırsızlar oto galerinin ofisinde bulunan çelik kasayı da çaldıkları otomobile yükleyip götürdü.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.01.2021 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021
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İstanbul’da hırsızlar lüks galeriden iki cipi ve çelik kasayı çaldılar

Olay, 'nde bulunan oto galeride yaşandı. Dört şüpheli, sabah saatlerinde geldikleri oto galerinin ilk önce alarm sistemini devre dışı bıraktı. Sonrasında tornavida yardımı ile galerinin kapılarını açtı.

Şüpheliler, 10 dakika içerisinde anahtarları da içerisinde bulunan ve milyonlarca lira değerinde olan iki cipi alarak olay yerinden uzaklaştı. Şüphelilerin cipleri götürme anları çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"ÇELİK KASAYI AÇAMAYINCA ÇALDIKLARI OTOMOBİLE YÜKLEDİLER"

Şüpheliler, oto galerinin ofisinde bulunan çelik kasayı da çaldı. İçerisinde 350 bin lira olan çelik kasayı açmayı başaramayan şüpheliler, kasayı çaldıkları otomobile yükledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekipleri, 16 suç kaydı bulunan şüpheli .'yı (36), saatler içerisinde evinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüpheli emniyetten çıkarıldığı sırada "Hırsızlık olaylarıyla bir alakam yok" dedi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polisin diğer şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.

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