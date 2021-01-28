Diyarbakır’da eğlence mekanına çevrilen eğlence merkezine polis baskını
Diyarbakır'da eğlence mekanına çevrilen 8 katlı binanın bodrum katına polis ekipleri baskın yaptı. Çift kapı yapılarak önlem alınan yere polis koçbaşıyla girdi. Eğlence mekanına dönüştürülen bodrum kat mühürlenirken, 26'sı kadın 50 kişiye toplam para cezası kesildi.
YAŞAM DHA
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Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi, Öğretmenler Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın bodrum katında dün gece kısıtlama saatinde eğlence yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Sokakta güvenlik önlemi alan polis, binanın dışından girilen bodrum katın yaklaşık 1 metrelik kapısını çaldı.
Açan olmayınca ekipler, savcılık izniyle kapıyı koçbaşıyla kırarak içeri girdi.
Karşılarına çıkan ikinci kapıyı da açan ekipler, müzikli ve alkollü eğlence mekanına dönüştürülen kattaki 26'sı kadın 50 kişiye 'koronavirüs tedbirlerini ihlal'den toplam 157 bin 500 TL ceza kesti.
Bodrum katın kapısı zabıta ekiplerince mühürlendi.