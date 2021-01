Ünlü İnfluencer Duygu Batum pandemi ve çocuklar hakkında konuştu

Bütün dünyayı etkisi altına alan virüs sebebi ile evde kaldığımız dönemde ürettiği faydalı içeriklerle adından sık sık söz ettiren Duygu Batum ile pandemide ebeveyn olmak üzerine konuştuk.



Pandemi döneminde anne-çocuk iletişimde en çok nelerde zorlandınız?

Biz ebeveynler ve bakım verenler olarak yaşamımızda çok büyük değişiklikler yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Hepimiz gibi ilk etapta bu değişikliklere adapte olmak oldukça zordu. Çocukların günlük rutinleri ve aktiviteleri kısıtlandığı gibi, sosyalleşme çağındaki çocukların arkadaşlarından uzak ve evde vakit geçiriyor olması hepimizde ilave kaygıya yol açtı. Bu durum onlarda ileride davranış değişikliklerine, okula başladıklarında paylaşmaktan geri durmalarına veya ben merkezli davranış geliştirmelerine neden olur mu diye bir çok anne ile sohbet ettiğimizi hatırlıyorum.





Bu süreci kızınıza nasıl anlatmayı seçtiniz?

Çocuklar her şeye en çabuk adapte olan ve alışan grup oldu aslında. Bizim evde, evde kalmaya en kolay kızım alıştı bir süre sonra. Dışarı çıktığımızda da insanları maskeli görmeye. Bu dönemde her şeyi oluruna bıraktım, bozulan düzen bozuldu, yapamadığımız şeyleri neden yapamıyoruz diye düşünmedim bile. Toplum sağlığını düşünmek için evde kalmak zorundaydık ve herkes evdeydi. Açıkçası her evde yaşanan da birbirinin aynısıydı.



"Bu dönemin geçici bir dönem olduğunu biliyoruz ve tüm zorlukların ve belirsizliklerin bizim duygularımızda inişler çıkışlar yaratması çok normal" diye sözlerine devam eden Batum, bu dönemde zihnimdeki mükemmel annelik kavramının iyice içinin boşaldığını, yerine ise "elimden gelenin en iyisi" ni koyduğunu sözlerine ekliyor.



Pandemi döneminde annelere neler söylemek istersiniz?

Kaygıdan olabildiğince uzak durmalıyız, biz kaygılı oldukça maalesef çocuklar da bizi aynalıyor ve iletişim daha da zorlaşıyor. İçinde bulunduğumuz koşulları çocuklardan gizlemek yerine, onların anlayabileceği dilde anlatmak bizim için daha kolay bir yol oldu.

Beraber kendimizi iyi hissedeceğimiz ve birlikte yapmaktan zevk alacağımız alternatif aktiviteler, yeni rutinler bulduk. Bu da hayatın devam ettiğini, sadece bazı şeylerin şekil değiştirdiğini gösterdi bize. Onlar inanın çok kolay alışıyorlar her şeye.



Uzmanlarla yaptığı canlı yayınlar ile adından sık sık söz ettiren ünlü influencer Duygu Batum "Annelerin en çok ihtiyacı olan şey bir bilene sormaktı veya "bizde de durumlar tıpkı sizdeki gibi" cümlesini duyup onaylanmaktı. Bu süreç içinde Uzman Psikologlar ile özel konu başlıklarında bir çok canlı oturum yapıp anneleri bilgilendirmek istedik" diyen Batum, yayınlarına hesabında devam ederek bir çok anneye uzmanlarla bir araya gelme fırsatı sunuyor.