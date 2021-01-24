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Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli | 24 Ocak hava durumu

’de olumsuz hava koşulları nedeniyle ile ’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.01.2021 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021
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Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli | 24 Ocak hava durumu

ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan A.Ş., 'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ve hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "25.01.2021 Pazartesi -Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada'dan saat 07:00 ve 13:00, Kabatepe'den ise saat 09:00 ve 15:00 seferleri iptal edilmiştir.

Ayrıca, -Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Bozcaada'dan saat 07:15 ve 11:00, Geyikli'den ise saat 08:00 ve 14:00 seferleri iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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