İstanbul Sarıyer'de 13 yaşındaki kıza iğrenç taciz! Malzeme verme bahanesiyle...

KÜÇÜK KIZA DEHŞETİ YAŞATTI!

İddiaları kabul etmeyen işletme sahibi T.T, küçük kızın babasının daha öncesinde kendisinden malzeme aldığını ancak para vermediğini ifade ederken kız çocuğu ile aralarında mesafe olduğunu ve mağdur R.D'nin dükkandan koşarak çıktığını iddia etti. Bunların bir hayal ürünü olduğunu söyleyen tacizci T.T, suçlamaları reddetti.