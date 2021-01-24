Anne ve babasının ölümünü böyle izledi! Konya'da dehşete düşüren olay

'ZANLININ KARISI AĞABEYİME ŞANTAJ YAPTI'

Aziz Koçak, zanlı Özkan Can'ın eşi Nadire T.'nin ağabeyi Abdullah Koçak'a mesaj atıp, şantajda bulunduğunu öne sürdü. Koçak, ''Zanlının eşi Nadire T., ağabeyime mesajlar atmış ve şantajda bulunmuş. Ağabeyim kesinlikle kabul etmemiş. Mantıken düşündüğünüz zaman böyle bir namus davası olsa, kocası yurt dışından geleli 9 ay olmuş, olayın içeriğini öğrenir 2- 3 gün geçer gelir vurur, 'Ben namusum için yaptım' der. Ama aradan 9 ay geçmiş. Daha önceki tartışmalarından mahkemeleri vardı. Mahkeme olayları ağabeyimin lehine verince, bunları kaldıramayıp daha sonra sokak ortasında yeniden tartışmaya başlamışlar. Zanlı, ağabeyimle yengemin market dönmesini bekliyor, çocuklarının gözü önünde ikisini de katlediyor. Madem böyle bir namus davası var, ağabeyimi vurdu, yengemi neden vurdu? Çocuğu yetim bırakıldı? Karısıyla ilişkisi varmış? Madem karısını neden vurmuyor? Namus tek taraflı mı oluyor? Bu dünyada da bizim aile kültürümüzde de, bu tür olaylara yer yok" dedi.