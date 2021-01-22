Sinop’ta arazisinde gezerken gök taşı düştü! Satışa çıkardı

'TAŞLARI DEĞERİNDE ALACAK ALICILAR OLURSA SATARIZ'

Taşları değerinde satmak istediğini belirten Yalçın, "ABD'den biri bana sosyal medya üzerinden mesaj attı. 'Bunlara 10 bin dolar vereyim, sen bana ödemeli kargo olarak gönder' dedi. Ben de araştırmaya devam edeceğimi söyledim. Haberlerde okuyorum, adam 2 kiloluk taşı 2 milyona satmış. Bir değeri varsa bizde değerlendirmek istedik. Bir maden mühendisine danıştım. 'Kolonya ve pamukla, 4 kere aynı yere sürttür, pamuk kararıyor mu bak' dediler. İşlemi yaptım ve taşlardan büyük olan karardı. Büyük taşın çok değerli bir maden olduğunu, sadece onun milyonlar edeceğini söylediler. ABD'de yaşayan tanıdığımız, 'Bu çok değerli kaliteli bir taş. Bunun alıcısı çok olur. Kimseye kaptırma. Bunun en az 1 milyon lira değeri var' dedi. Şimdi araştırma yapıyoruz, taşları değerinde alacak acılar olursa satarız" ifadelerini kullandı.