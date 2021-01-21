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İstanbul’da genç kadının vapurdaki intiharı kamerada

'de iki hafta önce genç bir kadın vapurdan atlayarak intihar etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, vapurda bulunan genç kadının üstünü çıkardıktan sonra vapurun korkuluklarına çıkarak aşağı atladığı görülüyor.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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- seferini yapan vapuruna binen genç kadın, Kadıköy'e dönüş yolunda vapurdan denize atladı.

Kadıköy rıhtımında bulunan vatandaşların denizde hareketsiz bir kişinin bulunduğunu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Açıkta bulunan cesedin alınması için bölgeye deniz polisi çağrıldı.

Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi genç kadının cansız bedenini kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede cesedin (26)'a ait olduğu belirlendi. Ardından Çınar'ın cenazesi 'na gönderildi.

Polis ekipleri yapılan incelemede Çınar'ın sabah saatlerinde Eminönü-Kadıköy seferini yapan Şehir Hatları vapurundan atladığını belirledi. Öte yandan, Çınar'ın vapurdan atladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, vapurda bulunan genç kadının üstünü çıkardıktan sonra vapurun korkuluklarına çıkarak aşağı atladığı görülüyor.

İstanbul’da genç kadının vapurdaki intiharı kamerada İSTANBUL’DA GENÇ KADININ VAPURDAKİ İNTİHARI KAMERADA

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