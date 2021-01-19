20'Yİ AŞKIN ÜLKE TARAFINDAN KULLANILIYOR

Türk profesör Uğur Şahin'in kurucusu olduğu Alman BioNTech ve ABD'li Pfizer tarafından geliştirilen corona virüs aşısı ABD, Kanada, İsrail, Almanya, İngiltere'nin de dahil olduğu 20'yi aşkın ülkede kullanılıyor. Ancak yüzde 95 etkili olan mRNA aşısının eksi 70 derecede taşınması, dağıtımının gecikmesine neden oluyor. Ek olarak, birçok ülkenin ücra bölgelerinde, ticari veya kargo uçaklarının güvenli bir şekilde inemeyeceği, topraktan yapılmış pistlere sahip küçük havaalanları bulunuyor.