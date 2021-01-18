Menekşe Yaylası'nda mahsur kaldılar! Köylüler 11 saat sonra kurtardı

Kırıntılı Mahallesi Muhtarı Mahmut Demirtaş, mahsur kalan 8 kişinin dağcı olmadığının altını çizerek "Kampçılar bizimle iletişime geçerek durumu anlattı. Biz de jandarma ekiplerinin bilgisiyle mahalleliden bir ekip oluşturarak bölgeye gittik. Dağcı olmadıkları için iklim şartlarında nasıl hareket etmeleri gerektiğini bilememişler. Traktör yardımıyla 8 kampçıyı ve araçlarını kurtardık, zaten kaybolmaları gibi bir durum söz konusu da olmadı. Çok şükür yaralı veya olumsuz bir durum yaşanmadı. Kampçıların sağlık durumu iyi." dedi.