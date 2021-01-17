Türkiye'nin minik dahisi matematikte dünya şampiyonu oldu

Şehit Selahattin İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Yusuf Eymen Velieceoğlu, 2 bin 557 öğrencinin katıldığı "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda tüm soruları doğru yanıtlayarak dünya şampiyonu oldu. Türkiye'nin yanı sıra Hakkâri'nin gururu olan Yusuf Eymen, başarısı ve matematik zekâsıyla büyük takdir topladı.

"BOL BOL KİTAP OKUYORUM"

Küçük yaştan beri matematiği çok sevdiğini söyleyen Yusuf Eymen, "Her gün mutlaka kitap okuyorum. Günde belli saatlerde soru çözüyor ve ödevlerimi aksatmıyorum. Tekrar etmemin ve düzenli ders çalışmamın beni başarıya ulaştırdığını düşünüyorum. Sadece ders değil, sosyal alanda da aktifim.

Günlük arkadaşlarımla vakit geçirip oyunlar oynuyorum. Akşamları da ders çalışıp erken saatte yatıyorum" dedi. Ailesi ile birlikte 4 yıldır Hakkâri'de yaşadıklarını ifade eden Yusuf Eymen, "Arkadaşlarım ve öğretmenlerim başarılı olmama çok sevindiler. Öğretmenlerimin başarımdaki yeri çok büyük. Başarımın sırrını düzenli çalışmaya bağlıyorum" diye konuştu.

"HAKKÂRİ'Yİ SEVİYORUZ"

Son dakika haber: Baba Orhan Velieceoğlu ise 4 yıl önce şark görevi için Hakkâri'ye geldiklerini belirterek, "Ben astsubayım, eşim de polis memuru. 4 yıldır buradayız ve çocuğumuzun okulundan çok memnunuz. Buranın insanları gerçekten çok iyi. Komşularımız, öğretmenler hepsi çok iyi ve kendilerini seviyoruz. Gururluyuz" ifadelerini kullandı.