15 Ocak 2021, Cuma
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Mersin'de korona kumarı! 20 kişiye 63 bin lira ceza uygulandı

Son dakika haberleri... 'in ilçesinde bir binadaki boş dairede kumar oynayan 20 kişiye 63 bin lira ceza verildi. Alınan bilgiye göre, Şehitkerim Mahallesi'ndeki bir binanın boş olan dairesinde kumar oynandığı bilgisi üzerine söz konusu yere polis ekiplerince baskın yapıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.01.2021
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Mersin'de korona kumarı! 20 kişiye 63 bin lira ceza uygulandı
Alınan bilgiye göre, Şehitkerim Mahallesi'ndeki bir binanın boş olan dairesinde kumar oynandığı bilgisi üzerine söz konusu yere polis ekiplerince baskın yapıldı.

Kumar oynadığı tespit edilen 20 kişiye adli işlemin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 63 lira ceza uygulandı.

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