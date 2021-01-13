Trabzon'da korkutan yangın! Vali açıklama yaptı: 7 ev 2 samanlık...

Vali Ustaoğlu, yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak ise "Henüz neden çıktığı ile ilgili bir bilgimiz yok. Bölgede 2 gündür sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve şiddetli rüzgarın yangının çıkışında ve yayılmasında etkili olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

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