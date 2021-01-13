13 Ocak 2021, Çarşamba
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İstanbul'da şoke eden olay! Eşinin büyü yaptığını öğrenince...

Son dakika haberine göre; Eşinin ve kayınvalidesinin büyü işleriyle uğraştığını öğrenen koca, evliliğinde yaşadığı huzursuzluğun sebebini kayınvalidesi olarak gösterdi. Eşinin gizli işlerini öğrenen genç adam, ’ne başvurarak boşanma davası açtı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 13.01.2021
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İstanbul'da şoke eden olay! Eşinin büyü yaptığını öğrenince...

'da yaşayan R.B. ve A. B., 8 yıldır evlilerdi. Evliliklerinin ilk gününden bu yana anlaşmazlık ve huzursuzluk yaşayan çiftin iki kız çocuğu bulunuyordu. Eşiyle yaşadığı tartışmaların ve geçimsizliği kayınvalidesinin evliliklerine müdahale olması, sürekli olarak eşinin annesine danışmasından kaynaklandığını iddia eden genç adam, karşılaştığı durum sonrası şaşkınlığa uğradı.

BÜYÜ YAPTIKLARINI ÖĞRENDİ

Evliliği boyuncu sıkıntı yaşadığını dile getiren Rıdvan B., eşinin ve kayınvalidesinin konuşmasına kulak misafiri oldu. Eşi A. B. ve kayınvalidesinin büyü ve benzeri işlerle uğraştığını öğrendi. Genç adam bunun üzerine evliliğini bitirmeye karar verdi.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Eşinin ve kayınvalidesinin büyü ve benzeri işlerle ilgilendiğini öğrendikten sonra ilk olarak 'ne başvuran genç adam boşanma davası açtı.

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